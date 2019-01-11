Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kıbrıs'ta tarihi adım... Vicdani red yasası geliyor /11 Ocak 2019 17:55

Kuzey Kıbrıs'ta tarihi adım... Vicdani red yasası geliyor

Türkiye'nin 1974 Harekatı nedeniyle 'ateşkesin' olduğu Kıbrıs'ta hükümetin Cumhuriyet Meclisi'ne getirdiği vicdani red yasa tasarısının detayları belli oldu.

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Yasa tasarısına göre, savaş halinde dahi vicdani ret hakkı kullanılabilecek. Yasa tasarısında, "Savaş ve benzeri hiçbir olağanüstü hal gerekçesi ile, vicdani red hakkının kullanımı sınırlandırılamaz ve engellenemez" ifadeleri yer alıyor.

Tasarıda yer alan ‘Vicdani red hakkını, askerlik çağına gelmiş olup kendisini vicdani retçi olarak tanımlayan, ahlaki, vicdani, siyasi, dini gerekçelerle, yurt ödevini silahlı kuvvetlerde asker olarak yerine getirmek istemeyenler' maddesiyle, mevcut askerler de vicdani red hakkından yararlanacak.

6 KİŞİLİK KURUL OLACAK

Tasarıya göre vicdani red için bir kurul kurulacak. Bu kurulda 6 temsilci görev alacak. Bunlar Başsavcılığı temsilen bir savcı, silahlı kuvvetler temsilcisi, yüksek öğretim ve akreditasyon kurulunu temsilen Anayasa hukukçusu, eğitim işleri ile görevli Bakanlığın temsilcisi ve bir sosyolog öğretim görevlisi olacak.

ASKER VE YARGI OLUMSUZ GÖRÜŞ VERMİŞTİ

Ülkede Başsavcılık ile askeri makamlar vicdani red konusunda olumsuz görüş vermişti. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi hükümeti yasa tasarısını Meclis'e sunmuştu. Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay yasa tasarısının bir ay içerisinde Meclis'ten geçeceğini açıklamıştı.
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