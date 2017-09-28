Samanyolu Haber /Gündem / Irak Kürtlerine ambargoyu kendi Kürtlerine nasıl izah edecek /28 Eylül 2017 08:35

Irak Kürtlerine ambargoyu kendi Kürtlerine nasıl izah edecek

AKP'lilerin kafası karışık.. Şimdilerde parti içinde düşünen herkesin kafasında aynı soru var : Kuzey Irak Kürtlerine ambargoyu kendi Kürtlerine nasıl izah edecek ?

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AKP milletvekilliği yapmış şimdi de Yandaş Gazete Karar Gazetesinin yöneticisi olan Mehmet Ocaktan  İktidar, Irak Kürtlerine ambargoyu kendi Kürtlerine nasıl izah edecek? sorusunu soruyor. AKP'nin dış politikasını eleştiren AKP'li yazar 1990’lardaki Türkiye Cumhuriyeti’nin hafızasına geri dönüldüğünü yazdı.. 

Evet, ülkeler yaptırım uygulayabilirler, ancak bütün bu yaptırımların siyasal olduğu kadar, sosyolojik anlamda da sonuçları olacaktır. Çünkü bu ambargoların esas olarak hedefi Kürtlerdir. Mesela Türkiye’deki Kürtler, Kuzey Irak Kürtlerine ambargo uygulayan ülkelerin içinde bizzat Türkiye’nin de yer almasını nasıl karşılayacaklar?

Son dönemde Türkiye’de devletle Kürtler arasındaki ilişkilerin kırılgan bir hat üzerinde ilerlediği dikkate alındığında, durumun hassasiyeti daha da önem kazanmaktadır. Mesela geçtiğimiz yıllarda Barzani ve Şivan Perver’i Diyarbakır’a getirerek büyük bir kardeşlik rüzgarı estiren siyasi iktidar, şimdi Kuzey Irak Kürtlerine ambargoyu kendi Kürtlerine nasıl izah edecek doğrusu çok merak ediyorum.
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