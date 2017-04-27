Kuzenine de 'terörist' diyecek mi?

AB Bakanı Ömer Çelik'in polis kuzeni cemaat operasyonuyla görevden alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 9 bin 103 polis, Cemaat'e yönelik cadı avı operasyonuyla açığa alındı.
Açığa alınanlar listesinde 487'nci sırada yer alan komiser yardımcısı Ömer Öztopal'ın, AB Bakanı Ömer Çelik'in dayısının oğlu olduğu öne sürüldü.
AB Bakanı Ömer Çelik, dayısı Hüsnü Öztopal'ı 2014'te toprağa vermişti. Bugün açığa alınan komiser yardımcısı Ömer Öztopal'ın, Bakan Çelik'in dayısı Hüsnü Öztopal'ın oğlu olduğu iddia edildi.