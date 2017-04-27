Samanyolu Haber /Gündem / Kuzenine de 'terörist' diyecek mi? /27 Nisan 2017 16:58

Kuzenine de 'terörist' diyecek mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu 9 bin 103 kişinin Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında görevden alınmasının yankıları sürerken, Adana'da görevden alınan komiser yardımcısı Ömer Öztopal'ın, AB Bakanı Ömer Çelik'in dayısının oğlu olduğu iddia edildi.

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AB Bakanı Ömer Çelik'in polis kuzeni cemaat operasyonuyla görevden alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 9 bin 103 polis, Cemaat'e yönelik cadı avı operasyonuyla açığa alındı.

Açığa alınanlar listesinde 487'nci sırada yer alan komiser yardımcısı Ömer Öztopal'ın, AB Bakanı Ömer Çelik'in dayısının oğlu olduğu öne sürüldü. 

AB Bakanı Ömer Çelik, dayısı Hüsnü Öztopal'ı 2014'te toprağa vermişti. Bugün açığa alınan komiser yardımcısı Ömer Öztopal'ın, Bakan Çelik'in dayısı Hüsnü Öztopal'ın oğlu olduğu iddia edildi. 


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