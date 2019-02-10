Samanyolu Haber /Gündem / Kuytul'un eşi Semra Kuytul tekrar gözaltına alındı /10 Şubat 2019 15:45

Kuytul'un eşi Semra Kuytul tekrar gözaltına alındı

Semra Kuytul eşi Alparslan Kuytul'a özgürlük için taktığı atkıyı çıkarmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı

SHABER3.COM

İddiaya göre Furkan Vakfı'nın eski başkanı olan ve tutuklu yargılanan Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, 'Alparslan Hoca'ya özgürlük' yürüyüşü çerçevesinde cemaat üyelerinin taktıkları atkı sebebiyle gözaltına alındı. 

Furkanhaber'in haberine göre gün içinde atkıyı çıkarmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 320 TL para cezası kesilerek serbest bırakılan Kuytul, serbest bırakıldıktan sonra 'özgürlük atkısı' ile yürüyüşe devam ettiği için tekrar gözaltına alındı.

Kuytul'la beraberindeki biri kadın 5 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Semra Kuytul, geçtiğimiz günlerde de gözaltına alınmıştı. Kuytul, katıldığı TV programında eşinin tutuklanmadan önce 'bize bunları yapan filan filancılardır' demeyi reddettiği için tutuklandığını düşündüğünü belirtmişti
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