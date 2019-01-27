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Kuytul'un eşi de gözaltına alındı
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Kuytul'un eşi de gözaltına alındı
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27 Ocak 2019 14:19
Kuytul'un eşi de gözaltına alındı
Alparslan Kuytul'un tahliye edilip tekrar tutuklanmasının ardından eşi Semra Kuytul da yaptığı paylaşımlar sebebiyle gözaltına alındı.
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Semra Kuytul evinin önünde ve çevresindeki polis araçlarından rahatsızlığını belirttiği çok sayıda tweet atmıştı. Kuytul, eşinin yeniden tutuklanmasının ardından Twitter'da yaptığı yorumlarla dikkati çekiyordu
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