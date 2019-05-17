Kuveyt Ortadoğu'da çatışma bekliyor: Savaş çıkma ihtimali yüksek

Kuveyt Meclisinde bölgesel gelişmelerle alakalı oturumun ardından gazetecilere açıklama yapan Ganim, ABD, İran ve Körfez ülkeleri arasında yükselen gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Dışişleri Bakanının siyasi durumu özetlediğini, her ihtimale karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptığını aktaran Ganim, milletvekillerinden Muhammed ed-Delal'in pazar günü mecliste konuya ilişkin bildiri hazırlamakla görevlendirildiğini söyledi.





Dışarıda yaşanan gelişmeler için "İyi değil ve güven vermiyor." diyen Ganim, içerideki durum için ise "Hükümetin hazırlıklarının öncekinden daha iyi olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.





Bölgede savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Ganim, bunun aksini temenni ettiklerini dile getirdi.





Dışarıdan gelen zorluklara karşı "akıllıca ve sorumlulukla hareket etmeye" ihtiyaçları olduğunu ifade eden Ganim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgedeki son gelişmeler görüşüldü. Devletimizin herhangi bir olağanüstü duruma karşı hazırlıkları konuşuldu. Meclis çoğunluğun onayıyla gizli bir oturum düzenledi. Dışişleri Bakanı durumun ne kadar tehlikeli olduğuna ilişkin bir buçuk saatlik bir sunum yaptı."







KÖRFEZ'DE NELER OLUYOR?





ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.





Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.





Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.