Samanyolu Haber /Gündem / Kütahyalılar: Bu adamın bizimle ilgisi yok /22 Kasım 2017 15:58

Kütahyalılar: Bu adamın bizimle ilgisi yok

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Beyaz TV canlı yayınında kendisine yapılan bir şakayla ilgili Boşnakları hedef alan çirkin sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulundu. Atam, Kütahyalı'nın 'Kütahya ile ilgisinin olmadığını' da söyledi.

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Kütahyalı’yı savcılığa veren Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam şunları söyledi:
“Bir televizyon kanalında sarf ettiği dini ve milli geleneklerimize uymayan, belden aşağı, yakışıksız ve aynı zamanda Boşnakları hedef alan ırkçı, aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı’yı kınıyoruz. Sadece soyadı Kütahyalı olup; aslında Kütahya’yla da hiçbir ilgi ve alakası bulunmayan Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs hakkında Kütahya baro başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunduk.”

Kütahyalı hakkında MHP Kocaeli Saffet Sancaklı’nın da aralarında bulunduğu üç ayrı suç duyurusu yapılmıştı.
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