Samanyolu Haber /Gündem / Kuşadası açıklarında tekne battı: 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetti /09 Ağustos 2018 10:45

Kuşadası açıklarında tekne battı: 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan adalarına gitmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de kurtarıldı.

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Kuşadası açıklarında, saat 03.25'te, düzensiz göçmen botunun battığı ihbarı alındı.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve dalış timi ile helikopter, uçak ve 2 Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin arama-kurtarma çalışmasıyla 4 göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmalarda, 7'si çocuk 9 göçmenin cansız bedeni sudan alındı.

Kurtarılan göçmenlerin ilk ifadelerine göre, kayıp göçmenin olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Botun battığı bölgede, teyit amaçlı dalış timinin görevlendirildiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin Irak veya Suriyeli göçmenler olduğu öne sürülüyor ancak bu bilgi henüz teyid edilemedi
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