Kuşadası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na göre, saat 11.17'de merkez üssü Kuşadası açıkları olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Başta İzmir ve Aydın olmak üzere pek noktada hissedilen deprem paniğe yol açtı.