Samanyolu Haber /Gündem / Kuşadası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem /26 Temmuz 2018 12:21

Kuşadası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, merkez üssü Kuşadası açıkları olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na göre, saat 11.17'de merkez üssü Kuşadası açıkları olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başta İzmir ve Aydın olmak üzere pek noktada hissedilen deprem paniğe yol açtı.
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