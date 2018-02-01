Kurultayda İstanbul teşkilatı Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, haftasonu Ankara’da gerçekleştirilecek CHP’nin 36. Olağan Kurultayı öncesinde İstanbul kurultay delegeleriyle bir araya geldi. Kaftancıoğlu, 172 imzayla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini belirterek “Kurultayımızda örgütümün iradesini teslim değil onurla temsil edeceğim” dedi.







CHP’li Kaftancıoğlu, bazı medya organlarında CHP delegelerinden zorla imza alındığına ilişkin çıkan haberlere de sert tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Bizler yaptıklarımız ürettiklerimizle var olacağız, dedikodularla işimiz yok. İstanbul kurultay delegelerinden tek bir arkadaşımız dahi imza istemek için aranmadı. Bizler inandığımız mücadele adına böyle bir eylemi ayıp sayarız. Bugüne kadar da bu konuyla ilgili hiç açıklama yapmadım. Çünkü meselemiz imzalar değil inanç, mücadele, cesaret. Kurultay delegelerimiz partinin vicdanıdır, iradesidir, örgütümüzün sesidir. Onların iradesine hiçbir güç ipotek koyamaz. Ben bu örgütün başkanı olarak onların iradesini kimseye teslim etmem ancak o iradeyi sonuna kadar temsil etmenin mücadelesini veririm. Partimiz bu ülkede demokrasinin öncüsüdür. CHP’de genel başkanlık yarışının varlığı da zaten olması gereken bir durumdur” dedi.





İl Başkanı Kaftancığlu, eline ulaşan çarpıcı bir belgeyi de kurultay delegeleriyle paylaştı. Belgede CHP’nin genel başkan adaylarıyla ilgili yapılan bir anket sonucunun yer aldığını söyleyen Kaftancıoğlu, “Bunu yapanlara ve buna inananlara söylüyorum; CHP’nin genel başkanı anketle seçilmez” dedi. Kaftancıoğlu algı operasyonu olarak nitelendirdiği belgeyle ilgili şunları söyledi: “Elime noter onaylı bir belge ulaştı. 400 vatandaşa 3 genel başkan adayımızın ismiyle CHP’nin olağan kurultayında genel başkan olarak kimi görmek istiyorsunuz sorusu yöneltilerek anket yapılmış. Bunu yapanlara ve bunlara inananlara söylüyorum; CHP’nin genel başkanı anketle seçilmez. O zaman örgütün, kurultay delegelerinin, parti içindeki diğer seçimlerin ne anlamı var? Ben bir anket yaptırıp ‘10 bin kişi Kemal Kılıçdaroğlu’nu istediğini ifade etti’ desem sizin iradenize ipotek koymuş olmaz mıyım? Umarım algı operasyonu yapmak amacıyla hazırlanan bu belge doğru değildir. Doğru olmadığına inanmak istiyorum. Doğru değilse bunu sizinle paylaştığım için de özür dileyeceğimi belirtmek isterim. Çünkü ben partimizde genel başkanlık yarışına girmiş hiçkimsenin bu tür algı operasyonları yapacağına inanmıyorum. Doğru olmamasına partim adına çok sevinirim.”