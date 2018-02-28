Samanyolu Haber /Gündem / Kuru yük gemisinde patlama /28 Şubat 2018 16:51

Kuru yük gemisinde patlama

Sinop Limanı'na yanaşan Liberya bandıralı kömür yüklü gemide gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, mürettebattan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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Bugün 14.45 sıralarında, Sinop Limanı'na yanaşan Liberya bandıralı kömür yüklü gemisinin baş tarafında, patlama meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 300 metre uzaklıktayken gemide büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, 112 ambulansı, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Geminin baş tarafında gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen  patlamada, müretttebattan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı gemici, deniz polisinin teknesiyle gemiden alınarak kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalenenin ardından da ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geminin Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan, İzmit Limanı'na kömür götürdüğü belirtilirken, Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, olayın çok yönlü olarak incelendiğini, gaz sıkışmasının neden kaynaklandığının yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağını ifade etti.

Yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Alpay, ölen mürettebatın cenazesinin gemide bulunduğunu, savcılık incelemesenin ardından morga kaldırılacağını söyledi.
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