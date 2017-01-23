Kurtulabileceklerini zannedip masumlara iftira atıyor ve ahiretlerini karartıyorlar!.









* Kırılmış kalblerinizi Kudret eli tamir edecek ve nurlandıracaktır!..





* Özellikle İslam dünyası nifak sisteminin, diğer bir tabirle Makyavelist anlayışın paletleri altında inim inim inliyor!..





* Dün olduğu gibi bugün de mazlum kazanıyor, mağdur kazanıyor, mahpus kazanıyor; kaybeden, zâlimler oluyor!..





* İtirafçı kılıklı müfteriler, ehl-i dünyaya şirin görünmekle yakalarını k.





* Durması gerekli olan yerde duran ve hep sâbit-kadem olanlar sonunda mutlaka kazanacaklardır!..





* Medrese-i Yûsufiyenin sabırlı kahramanları her gün yeni bir kurbet zirvesine dikey yükseliyorlar.





* Zalimin zulmünü kolaylaştırmak da bir çeşit zulümdür.





* Hizmet gönüllülerine “terörist” diyen, teröristin ta kendisidir; onları “firak-ı dâlle” gösterenin kendisi dalalete düşmüş bir zavallıdır.