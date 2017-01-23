Samanyolu Haber /Gündem / Kurtulabileceklerini zannedip masumlara iftira atıyor ve ahiretlerini karartıyorlar!. /23 Ocak 2017 21:49

Kurtulabileceklerini zannedip masumlara iftira atıyor ve ahiretlerini karartıyorlar!.

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti



* Kırılmış kalblerinizi Kudret eli tamir edecek ve nurlandıracaktır!..

* Özellikle İslam dünyası nifak sisteminin, diğer bir tabirle Makyavelist anlayışın paletleri altında inim inim inliyor!..

* Dün olduğu gibi bugün de mazlum kazanıyor, mağdur kazanıyor, mahpus kazanıyor; kaybeden, zâlimler oluyor!..

* İtirafçı kılıklı müfteriler, ehl-i dünyaya şirin görünmekle yakalarını k.

* Durması gerekli olan yerde duran ve hep sâbit-kadem olanlar sonunda mutlaka kazanacaklardır!..

* Medrese-i Yûsufiyenin sabırlı kahramanları her gün yeni bir kurbet zirvesine dikey yükseliyorlar.

* Zalimin zulmünü kolaylaştırmak da bir çeşit zulümdür.

* Hizmet gönüllülerine “terörist” diyen, teröristin ta kendisidir; onları “firak-ı dâlle” gösterenin kendisi dalalete düşmüş bir zavallıdır.
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Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

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