Kurtulabileceklerini zannedip masumlara iftira atıyor ve ahiretlerini karartıyorlar!.

* Kırılmış kalblerinizi Kudret eli tamir edecek ve nurlandıracaktır!..
* Özellikle İslam dünyası nifak sisteminin, diğer bir tabirle Makyavelist anlayışın paletleri altında inim inim inliyor!..
* Dün olduğu gibi bugün de mazlum kazanıyor, mağdur kazanıyor, mahpus kazanıyor; kaybeden, zâlimler oluyor!..
* İtirafçı kılıklı müfteriler, ehl-i dünyaya şirin görünmekle yakalarını k.
* Durması gerekli olan yerde duran ve hep sâbit-kadem olanlar sonunda mutlaka kazanacaklardır!..
* Medrese-i Yûsufiyenin sabırlı kahramanları her gün yeni bir kurbet zirvesine dikey yükseliyorlar.
* Zalimin zulmünü kolaylaştırmak da bir çeşit zulümdür.
* Hizmet gönüllülerine “terörist” diyen, teröristin ta kendisidir; onları “firak-ı dâlle” gösterenin kendisi dalalete düşmüş bir zavallıdır.