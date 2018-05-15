Kürtler, gençler ve eğitimliler...

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP, HDP'nin barajı aşmasının kendileri için belirleyici olacağını dile getiriyor. Bu nedenle muhafazakâr Kürt oylarını korumak için arayışlar sürüyor. AKP'deki bir başka endişeyi ise partiye oy veren milliyetçi kökenli seçmenin, ittifak nedeniyle MHP'ye geri dönmesi oluşturuyor.







Parti, kampanya boyunca bu iki konu üzerinde yoğunlaşarak, Meclis çoğunluğunu kaybetmemek için önlem almayı planlıyor.





Yapılan analizlerde, sahildeki milliyetçi oyların İYİ Parti'ye gidebileceği, Orta Anadolu'da ise AKP ile MHP arasında dağılacağı yorumları yapılıyor. Milliyetçi kökenli seçmenin tercihlerinde, ülkücü 'duayen'lerin etkili olacağı değerlendiriliyor.





Analizlere göre, seçim sonuçlarını etkileyecek 3 seçmen profili çıkartılıyor. ‘Kürtler, ilk kez oy kullanacak genç seçmen ve eğitim düzeyi yüksek kesim'in oy refleksleri sonucu etkileyecek. İlk kez oy kullanacak genç seçmende dengenin muhalefet lehine olduğu belirtiliyor. Bu nedenle iktidar partisinin gençlere yönelik politikaları yoğunlaştıracağı belirtiliyor.







