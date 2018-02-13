Kurtlar Vadisi'nin şirketi zor durumda... Projeler durdu! Vatandaşlar mağdur

İSTANBUL’da kentsel dönüşüm denilince akla gelen ilk yerlerden biri Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe.





Dev inşaat şirketine ait projeler durdu Vatandaşlar mağdur oldu6 yıl önce dönüşümün başladığı ilçede teslim edilen işler de var, ağır işleyenler de ve hatta yarım kalanlar da. Bölgenin en son mağdur kitlesi ise Pana Yapı ile anlaşanlar oldu. Hak sahipleri 2011’de anlaşma yaptı, 2016’da evlerini boşalttı. Eski evler yıkıldı, yenisi beklenirken şantiyede işler durdu. Firmadan kira yardımı da alamayan hak sahipleri mağdur oldu. Üstelik hak sahiplerinin yanı sıra projeden ev alan tüketicilerin de hayalleri yarım kaldı. Yaklaşık 1000 aile, dizi film sektöründen sonra inşaat sektörüne giren Pana Yapı’nın işleri yoluna sokmasını bekliyor.





Dönüşümzedeler dün mağduriyetlerini anlatmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne gitti, dilekçe verdi. Pana Yapı mağdurları ile dün Fikirtepe’de bir araya geldik, yaşadıklarını dinledik.