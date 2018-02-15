'Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı şimdi de ortağı ile mahkemelik oldu

Yaklaşık iki yıldır dizisine kanal bulamayan, sonrasında da 29 Eylül’de vizyona giren 8 milyon bütçeli ‘Kurtlar Vadisi Vatan’ filmi gişede batan yapımcı ve oyuncu Necati Şaşmaz, şimdi de ortağı ve yol arkadaşı Mehmet Canpolat ile mahkemelik oldu. Şaşmaz’ın şirketi hakkında açılan dava, şok belge ve bilgileriyle ağızları açıkta bırakacak cinsten…







DAVA AÇMAK ZORUNDA KALDI





Kardeşi Raci Şaşmaz’la beş yıl önce kanlı bıçaklı olup yoluna tek başına devam kararı alan Necati Şaşmaz’ın, geçen yazdan beri de Nova Orman Ürünleri ve Pana Film şirketlerindeki ortağı Mehmet Canpolat’la bağlarını kopardığı ortaya çıktı.









Şaşmaz’ın en kötü günlerinde yanında olan aile dostu Mehmet Canpolat’ın, aylarca süren uzlaşma taleplerine karşılık alamayınca 2005’te kurulan Pana Film’in fesh edilmesi için Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açmak zorunda kaldığı öğrenildi.





ŞİRKET KASASINDAKİ 3,5 MİLYON LİRA…





Mehmet Canpolat’ın avukatı Erdem Uslaş, 9 Ocak’ta açtığı Pana Film fesih davasında şok iddia ve belgelere yer verdi. Pana Film Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı Necati Şaşmaz’ın şirket kasasından kendi banka hesabına geçirdiği 3,5 milyon liradan fazla tutarın banka dekontunu da mahkemeye sunan avukat Uslaş, ünlü oyuncunun yönetim kuruluyla alması gereken kararları tek başına aldığına yer verdi. Avukat Uslaş, davayla ilgili yaptığı açıklamada “Necati Şaşmaz geçen ağustos ayında büyük ortak zaten kendisi olduğu halde müvekkilim Mehmet Canpolat’a biri orman ürünleri, diğeri ise film sektörü alanında faaliyet gösteren her iki şirkette de tek yetkili olmak istediğini, yönetim kurulunu kendisinin oluşturmak istediğini beyan etmiş, ancak buna rağmen aylardır Mehmet Canpolat’a tek kuruş hakkı olan ortaklık payını vermeye yanaşmamıştır. Bununla beraber Mehmet Canpolat yok sayılarak şirket adına kararlar alınmış, şirket yönetimini ele geçirme adına korsan genel kurul toplama ve şirketin kasasındaki geliri boşaltmaya, gerekçe belirtmeksizin güveni kötüye kullanmaya yönelik delil ve belgelere ulaşılmıştır. Ortaklar arasındaki ilişki çekilmez hale geldiği ve mevcut yasal şartlar oluştuğu için Pana Film’e fesih davası açtık” diye konuştu. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Pana Film'den ayda 40 bin TL huzur hakkı alan Necati Şaşmaz'a açılan davada şirketin eski mali müşavirinin de tanıklıklığına başvurulacağı öğrenildi.