Samanyolu Haber /Gündem / Kurtarma pakedinin sona ermesine bir hafta kala; IMF, Yunanistan konusunda karamsar /31 Temmuz 2018 18:30

Kurtarma pakedinin sona ermesine bir hafta kala; IMF, Yunanistan konusunda karamsar

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'ın geçtiğimiz sekiz senede kamusal yaşam üzerinde hüküm süren kurtarma paketine son vermesinden bir hafta önce, ülkedeki beklentilere dair olumsuz değerlendirmeler yaptı.

SHABER3.COM



IMF tarafından yapılan açıklamada, Yunan hükümetinin mali ve cari işlem dengesizliklerini bitirdiği ve büyümeyi tekrar canlandırdığı belirtilirken, "riskler aşağı yöne eğilmiş durumda" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'daki bankaların daha çok sermayeye ihtiyaç duyabileceği vurgulanırken, IMF'nin bazı yetkilileri ülkenin uzun dönemli kamu borcunun sürdürülebilirliğini, bütçe ve büyüme beklentilerinin gerçekçiliğini sorguluyor.

Yunanistan 2010 yılından bu yana kredi taahhüdüyle Euro Bölgesi ve IMF'den 300 milyar eurodan fazla para aldıktan sonra gelecek ay kurtarma programından çıkmayı planlıyor.IMF raporu Yunanistan Avrupa yetkililerinin kutlamalarını durdurmuş görünüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kurtarma pakedinin sona ermesine bir hafta kala; IMF, Yunanistan... Sonraki Haber >>

Vicdanını yitiren insanlar ülkesi

Vicdanını yitiren insanlar ülkesi

Kadın Bakan'a ikinci sınıf muamele

Kadın Bakan'a ikinci sınıf muamele

CHP'de 'gizli merkez' kavgası

CHP'de 'gizli merkez' kavgası

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Yok böyle bir aymazlık

Yok böyle bir aymazlık

Hortum Müzik festivalini dağıttı

Hortum Müzik festivalini dağıttı

Akvaryumdan köpekbalığı çalındı

Akvaryumdan köpekbalığı çalındı

Allah sürpriz kapılar açabilir....

Allah sürpriz kapılar açabilir....

İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

Rus işçi Kızgın çeliğe çıplak elle dokundu

Rus işçi Kızgın çeliğe çıplak elle dokundu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:30:46