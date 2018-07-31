Kurtarma pakedinin sona ermesine bir hafta kala; IMF, Yunanistan konusunda karamsar









IMF tarafından yapılan açıklamada, Yunan hükümetinin mali ve cari işlem dengesizliklerini bitirdiği ve büyümeyi tekrar canlandırdığı belirtilirken, "riskler aşağı yöne eğilmiş durumda" ifadelerine yer verildi.





Yunanistan'daki bankaların daha çok sermayeye ihtiyaç duyabileceği vurgulanırken, IMF'nin bazı yetkilileri ülkenin uzun dönemli kamu borcunun sürdürülebilirliğini, bütçe ve büyüme beklentilerinin gerçekçiliğini sorguluyor.





Yunanistan 2010 yılından bu yana kredi taahhüdüyle Euro Bölgesi ve IMF'den 300 milyar eurodan fazla para aldıktan sonra gelecek ay kurtarma programından çıkmayı planlıyor.IMF raporu Yunanistan Avrupa yetkililerinin kutlamalarını durdurmuş görünüyor.