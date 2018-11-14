Kürt illerinde Ankara plakalı araç tescili yapanlara soruşturma

Gazeteci Mahmut Bozarslan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre Ankara plakalı araç kullanan yüzlerce kişiye, 'evrakta sahtecilik' ve 'rüşvet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.







Bozarslan şunları yazdı:

''Diyarbakır'dan araba alan ancak ikameti Diyarbakır'da olduğu halde Ankara plakası alan yüzlerce kişi hakkında, Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. İddia evrakta sahteciliği azmettirme ve rüşvet verme.''







Kürt illerinde yaşayan yurttaşlar, bölgedeki illere ait plakaları kullanan araçların yol kontrollerinde maruz kaldığı kötü muameleden kurtulmak için araçlarını Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerde tescil ettiriyor.





