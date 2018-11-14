Samanyolu Haber /Gündem / Kürt illerinde Ankara plakalı araç tescili yapanlara soruşturma /14 Kasım 2018 02:24

Kürt illerinde Ankara plakalı araç tescili yapanlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da ikamet eden ancak Ankara plakalı araç kullanan araç sahipleri hakkında soruşturma başlattı.

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Gazeteci Mahmut Bozarslan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre Ankara plakalı araç kullanan yüzlerce kişiye, 'evrakta sahtecilik' ve 'rüşvet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Bozarslan şunları yazdı:
''Diyarbakır'dan araba alan ancak ikameti Diyarbakır'da olduğu halde Ankara plakası alan yüzlerce kişi hakkında, Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. İddia evrakta sahteciliği azmettirme ve rüşvet verme.''

Kürt illerinde yaşayan yurttaşlar, bölgedeki illere ait plakaları kullanan araçların yol kontrollerinde maruz kaldığı kötü muameleden kurtulmak için araçlarını Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerde tescil ettiriyor.

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