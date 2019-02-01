“Kürt, Alevi veya muhalif” diye fişlenenler KPSS mülakatında eleniyor





Gergerlioğlu, “Kürt, Alevi, muhalif olmanız aldığınız yüksek puanların yok sayılmasına sebep oluyor.” dedi.









Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, öğretmenlik sınavı mülakatlarında “muhalif, Kürt ve Alevi” diyen fişlenen adaylara düşük puan verilmesine ve bu adayların güvenlik soruşturmasına maruz kalmasına dikkat çekmek için Meclis’te basın toplantısı düzenledi.





YAZILIDA 95, SÖZLÜDE 60 PUAN

Binlerce kişinin KPSS’de mağdur edildiğini kaydeden Gergerlioğlu, bu durumun liyakat sistemine aykırı olduğunu ifade etti.





Mülakattan düşük puan alanların çoğunun ırk, mezhep, siyasi görüş gibi birçok sebeple elendiğine vurgu yapan Gergerlioğlu, “Yıllarını bu sınavlara veren ve memur olmak isteyen bu insanlar KPSS’ye giriyor, yüksek puan alıyor, sonra mülakata tabi tutuluyor ve sonuçlar açıklandığında da büyük bir hüsran yaşıyorlar. KPSS’de 85-95 puan alanlar her nedense mülakatta 60’ın altında puan alıp eleniyorlar.” ifadelerini kullandı.





MAHKEMELER MÜRACAATLARI REDDEDİYOR

Güvenlik soruşturmalarına da dikkat çeken Gergerlioğlu, mağdur olanların idare mahkemelerine yaptığı müracaatlar, idare mahkemelerinin bazen davacıyı haklı bulduğunu; ancak söz konusu kararların Ankara Bölge 1’inci Adliye Mahkemesi tarafından reddedildiğini belirtti.





FİŞLEME İLE KARAR YARGININ SİYASALLAŞMASIDIR

Gergerlioğlu, “Bu mahkemenin kararları tüyler ürpertici kararlar. Hukukla ilgisi olmayan kararlar. Güvenlik soruşturmalarında istihbarat fişlemeleri ortaya çıkıyor. Biz, bu fişlemeleri idare mahkemesinin dosyalarında görebiliyoruz; ancak kişinin kendisiyle ilgili bir olumsuzluk bulunmamasına rağmen olumsuz sonuçlandığını idare mahkemeleri kararlarıyla öğreniyoruz. Oysa delil niteliği taşımayan bu fişlemelerle mahkemenin karar vermesi yargının ne kadar siyasallaştığını gösteriyor.” diye konuştu.





TÜRKİYE 6.SI MÜLAKATLA ELENDİ

KPSS’den 93 puan alarak Türkiye’de 6’ncı olup mülakatta elenen Erkan Demir gibi yüzlerce örnek olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Çok büyük bir hak gaspı var. Mülakat rezaleti had safhadadır. Güvenlik soruşturmalarında ırkınız, mezhebinizin farklı olması reddedilmeniz için bir sebep oluyor. Kürt, Alevi olmanız aldığınız yüksek puanların yok sayılmasına sebep oluyor.” dedi.





MÜLAKAT SİSTEMİ KALDIRILMALI

Mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini belirten Gergerlioğlu, “İktidar şu anda kendisinden olmayan herkesi elemekle meşgul. Acımasızca kıyım yapılıyor. Çözüm, sözlü mülakat yapılması değil; sınav güvenliğinin sağlanmasıdır. İnsanlar Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç felaketinin bittiğini sanıyor; ama bu felaket KPSS rezaleti ve güvenlik soruşturması skandallarıyla devam ediyor.” diye konuştu.