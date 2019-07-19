Samanyolu Haber /Gündem / Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi, polis gözaltına alıp sınır dışı etti /19 Temmuz 2019 10:48

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi, polis gözaltına alıp sınır dışı etti

Trabzon'un turistik yerlerinden Uzungöl'de Irak'tan gelen 9 kişinin üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirmesi gerginliğe neden oldu. Linç girişimine maruz kalan 9 kişi sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzungöl'de "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 Irak vatandaşının sınır dışı edileceğini duyurdu.

Başsavcılığın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'ne gelen gruptan 9 kişinin 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma sonunda ifadeleri alınan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi." denildi.

Söz konusu olayla ilgili Trabzon valiliğinden de bir açıklama geldi. Valilik Kuzey Irak'tan 50 kişilik bir turist kafilesinin geldiğini, aralarında bulunan 9 kişinin üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çektirmesine bölge halkının tepki gösterdiğini açıkladı.

Açıklamada, "İlimiz Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesinde bugün 11:00 sularında Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Irak Anayasasında,kuzeyinin tanımlanmış adı “Kürdistan Bölgesel Yönetimidir”ve resmi sembolü fotoğrafta görülen Kürdistan bayrağıdır. Devletimiz, Kürdistan bölgesel yönetimini tanımaktadır. Hangi yasal gerekçeyle sınır dışı ediyorsunuz." diyerek söz konusu kişilerin sınır dışı edilmelerine tepki gösterdi.

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