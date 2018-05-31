Kurdaki yükseliş 'en büyük 500'ün borcunu da büyüttü

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yaptığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında bu yıl da zirvede TÜPRAŞ yer aldı. Ford Otomotiv ikinciliği korurken, üçüncü 2016’ya göre üç basamak yükselen Toyota Otomotiv oldu. İSO 500’ün üretimden satışları yüzde 33.2 artışla 653 milyar TL’ye, ihracatı yüzde 17 büyümeyle 64.5 milyar dolara yükseldi. İSO 500, 2017 yılında Türkiye ihracatının yüzde 41.1’ini ve sanayi ihracatının da yüzde 42.8’ini gerçekleştirdi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yüksek satış rakamlarına rağmen kısa vadeli borç oranındaki artış ve finansman giderlerinin yüksekliğine dikkat çekti.





Finansal cendere





Sanayiciler, 2017’de de 70 milyar TL’lik faaliyet kârının yüzde 49.8’ini, yani 35 milyar TL’sini finansman giderine ayırmak zorunda kaldı. Faiz ve kur dalgalanmalarının kârlılığı ve sermaye birikimini etkilemeye devam ettiğini belirten Bahçıvan, “finansman cenderesinden kurtulamadıklarını” söyledi. İSO 500’ün vergi öncesi dönem kâr ve zarar toplamı da yüzde 40.7 artışla 53.1 milyar TL’ye çıktı. Borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısında, öz kaynaklar aleyhine bozulma eğilimi devam etti. İSO 500 Büyük’te toplam borçların payı 2017’de 1 puan daha artarak yüzde 62.9’a yükselirken, öz kaynakların payı yüzde 37.1’e geriledi.





Borçta vade kısaldı







İSO 500’ün mali borçları yüzde 17.1 artışla 243 milyar TL oldu. Kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı da yüzde 37.8’den yüzde 41.9’a yükseldi. Kısa vadeli mali borç oranının dünya ortalamasının yüzde 25’ler civarında olduğunu hatırlatan Bahçıvan, finansal istikrar için Merkez Bankası’nın bağımsızlığının önemine vurgu yaptı.





Tüpraş yine birinci





500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Tüpraş, 51.1 milyar TL’lik üretimden satış rakamıyla bu yıl da zirvede yer aldı. Ford Otomotiv 22.7 milyar TL’lik üretimden satışlarıyla ikinciliği korurken, üçüncü 2016’ya göre üç basamak yükselen 17.8 milyar TL üretimden satışlarıyla Toyota Otomotiv oldu. İSO 500’ün üretimden satışlarının 2016’da yüzde 6.7’sini gerçekleştiren Tüpraş, 2017 yılında ise bu oranı yüzde 7.8’e yükseltti. Tüpraş’ın dönem kârı 4.17 milyar lira , ihracatı 2.78 milyar dolar oldu. 2017 yılında en fazla ihracat yapan ilk üç kuruluş 4.8 milyar dolar ile Ford Otomotiv, 4.6 milyar dolar ile Toyota Otomotiv ve 3.3 milyar dolar ile Tofaş oldu. Geçen sene ikinci 500 listesinde yer alan 46 firma bu yıl ilk 500 listene girdi. İSO 500’ün sağladığı istihdam yüzde 1.7 oranında artarak 674 bine ulaşırken, ücretlerdeki ortalama artış yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. Ücretlere ödenen toplam miktar 47.2 milyar lira oldu





Cumhuriyet