Samanyolu Haber /Ekonomi / Kurda gevşeme yok: Dolar bu haftayı da hızlı yükselişle açtı, borsa çakıldı /13 Mayıs 2019 10:20

Kurda gevşeme yok: Dolar bu haftayı da hızlı yükselişle açtı, borsa çakıldı

Cuma günü 6 liranın altında kapanış yapan Dolar/TL kuru bu sabah yeniden yükselişe geçti

SHABER3.COM

Geçen hafta 6.24 ile yılın en yüksek seviyeye çıkan Dolar/TL  Cuma akşamı Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçtiğine yönelik haberler ve kamu bankalarının Döviz satışı yaptığı iddiasıyla 6 seviyesinin altına geriledi. Merkez Bankası'nın geçen hafta kurdaki yükselişe karşı attığı bazı adımlara ise kurun tepkisi sınırlı kaldı. 

BUGÜN 6 LİRANIN ÜSTÜNDE

Geçen haftayı 5.98 civarında tamamlayan kur bugün en düşük 5.9595 seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti ve yeniden kritik 6 seviyesini aştı. Kur yüzde 2'den fazla yükselerek TSİ 11.10'da 6.10'un üzerini gördü. Euro/TL kuru ise yine aynı saatlerde 6.85 TL'yi gördü. BIST ise oldukça kayıpta. Borsa İstanbul sabah düşüşle açtığı günü kayıpla sürdürüyor. TSİ 12.35'te BİST endeksi  -%1.32 kayıpla 87.364,88 puan seviyelerinde seyrediyor.

GEÇEN HAFTA DÖVİZ KAZANDIRDI

Geçen hafta dolar, TL karşısında % 1.89, euro % 2.39 yükselmiş, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama % 5.76 gerilemişti. 

İstanbul'da seçimlerin yenilenme kararı doların geçen haftaki yükselişinde önemli faktör olurken ABD ile S400 konusundaki gelişmeler ve jeopolitik riskler de piyasalarda yakından izleniyor. 

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