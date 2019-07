Kurban Bayramı arefesinde et krizi!

Kurban Bayramı öncesinde besiciler zor durumda. Et ve Süt Kurumu'nun depolarında biriken 42 bin ton kırmızı et stoğu besilik hayvan kesimini durma noktasına getirdi. Besiciler karkas et maliyetinin 35 lirayı bulduğunu ancak 28 liradan bile hayvanı kestiremediklerini söylüyor.





Besi süresi tamamlanmasına rağmen hayvanları kestiremedikleri için zararlarının büyüdüğünü belirten besiciler, iflasın eşiğine geldiklerini ifade ediyor.





Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, et sorununu şöyle kaleme aldı:Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Araş Çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hadi Tunç ile görüşerek besicilerin sorunlarını anlattı.





Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş , Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ferda Yıldırım'ın da katıldığı toplantıda kırmızı et tüketiminde yüzde 20 daralma olduğu bu nedenle piyasanın durgun geçtiği ifade edildi. Et ve Süt Kurumu'nun depolarında bekleyen 42 bin ton kırmızı etin ihraç edilmesi için çalışmalar yapıldığı, İran'ın kilosu 25 liradan et almak istediği ancak 28-29 liradan alınan bu etin 25 liradan satılmasının devlete zarar vereceği ifade edildi.Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, konunun farkında olduklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğünü, beş on gün içinde mutlaka bir çözüm getireceklerini ve yetiştiricileri mağdur etmeyeceklerini belirtti.





ET İTHALATI YÜZDE 233 ARTTI





Et ve Süt Kurumu'nun "2018 Sektör Değerlendirme Raporu"nda yer alan verilere göre, kırmızı et ithalatı 2018'de miktar bazında yüzde 233, değer bakımında yüzde 106 oranında arttı. Rapora göre 2017 yılında 18 bin 857 ton olan kırmızı et ithalatı için 85 milyon 190 bin dolar ödendi. 2018 yılında ise toplamda 55 bin 752 ton kırmızı et için Türkiye, dışarıya 260 milyon 107 bin dolar ödeme yaptı.





İTHALAT YERLİ BESİCİYİ VURDU





Plansız yapılan canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı yerli besiciyi vurdu. Yaşanan sorunların temelinde ithalatın yattığını vurgulayan besiciler, besideki hayvanları satamazken ithalatın devam ettiğini hatırlattı. Besiciler, "geçen yıl kilosu 4.25 dolar olan canlı besilik dana fiyatı şimdi 3.1 dolar. Birilerine bu fiyat cazip geliyor. Fakat, besleme maliyeti eklendiğinde ve ithalat devam ettiği için beslediğiniz hayvanı kesemiyorsunuz. Sadece ithalatı yapan firmalar, hayvanı ihraç eden ülkenin çiftçileri para kazanıyor. Türkiye'de yerli hayvan alıp besleyenler ve ithal hayvan alıp besleyenler zarar ediyor. İthalatın hemen durdurulması gerekir" bilgisini verdi.