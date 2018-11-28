Samanyolu Haber /Dünya / Kuraklık Almanya'yı vurdu... Ülkede petrol krizi çıktı /28 Kasım 2018 09:29

Kuraklık Almanya'yı vurdu... Ülkede petrol krizi çıktı

Almanya’da tankerlerin su seviyesi düşen Ren Nehri'ni dolu geçememesi ülkede akaryakıt krizine neden oldu.

SHABER3.COM

Almanya'da su seviyesi düşen Ren Nehri'nden tankerlerin dolu geçememesi nedeniyle petrol krizi baş gösterdi.

Özellikle ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz'de yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle çok sayıda istasyon hizmet veremez duruma geldi.

Yağışsız geçen sonbahar nedeniyle ülkenin su taşımacılığı açısından can damarı olan Ren Nehri üzerinden geçen tankerlerin, su seviyesi düşük olduğu için normal yük kapasitelerinin çok altında petrol ve gaz taşıyabildiği belirtildi.

Akaryakıt kıtlığı yüzünden fiyatların da arttığı kaydedildi.

Yılda 200 milyon ton yük taşınan Ren Nehri'nde, geçen günlerde Köln yakınlarında üç yük gemisi düşük su seviyesi yüzünden karaya oturmuş ve uzun uğraşlar sonucu kurtarılabilmişti.

Petrol darboğazını aşmak için Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümeti, hafta sonları ağır tonajlı kamyonetlerin trafiğe çıkma yasağını yumuşatarak petrol taşıyan araçlara trafiğe çıkma izni vermişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuraklık Almanya'yı vurdu... Ülkede petrol krizi çıktı Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:20:45