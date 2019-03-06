Kur şoku: Migros'un zararı 835,6 milyon TL

Rekabet Kurumu'nun soruşturma açtığı 23 market zincirinden biri olan Migros zarar rekoru kırdı.





2018 yılında 18,7 milyar lira satış hasılatı elde eden Migros, 835,6 milyon lira zarar etti. Migros 2017 yılında 512,7 milyon lira net kâr elde etmişti.





BORCUN YÜZDE 89'U EURO





Türk Lirası'ndaki (TL) değer kaybı döviz borcu yüksek olan şirketin zararını katladı. Borcun yüzde 89'una tekabül eden 615 milyon euro kur artışı sebebiyle faiz ödemeleri katlandı.





2018 yılında TL'nin euro karşısında yüzde 44 değer kaybetmesi Migros'un borç yükümlülüğünü artırdı.





PİYASA DEĞERİ YÜZDE 37,5 DÜŞTÜ





Hisselerinin yüzde 35,89'u Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Migros'tan hisse alan yatırımcı da zarar etti. Şirketin piyasa değer son bir yılda yüzde 37,5 düştü. 6 Mart 2018'de 25,36 TL olan hisse fiyatı bugün itibarıyla 15,83 TL.





31 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 2 bin 40'ı yurtiçi ve 44'ü yurt dışında olmak üzere toplam 2 bin 84 mağazada faaliyet gösteren Migros, Anadolu Grubu'na ait.





Şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ifa ediyor.

