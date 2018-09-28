Samanyolu Haber /Ekonomi / Kur krizi ithalatı fena vurdu /28 Eylül 2018 10:31

Kur krizi ithalatı fena vurdu

İhracat Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolar oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı %59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ağustos ayında %69,1 iken, 2018 Ağustos ayında %83,6’ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %2,2 arttı, ithalat %8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,8 arttı, ithalat %10,6 azaldı.
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