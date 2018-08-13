Samanyolu Haber /Gündem / Kur çıktı, vatandaş yurt dışı tatilini iptal etti /13 Ağustos 2018 12:34

Kur çıktı, vatandaş yurt dışı tatilini iptal etti

9 günlük tatilin olduğu Kurban Bayramı’nda yüzde 100 doluluk bekleyen Antalyalı turizmciler, dövizdeki artış sebebiyle yurt dışına gitmeyi planlayan tatilcilerin, rezervasyon iptalleri yapıp iç turizme yöneldiğini belirterek, eylül ayı sonuna kadar hareketliliğin süreceğini ifade etti.

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Batur İlhan’ın Dünya gazetesinde yer alan haberine göre, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Yöre Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Perçin, dövizdeki artış sebebiyle yurt dışı tatili planlayan yerli turistin, rezervasyon iptalleri yapıp iç turizme yöneldiğini ve bunun Kurban Bayramı sonrası için de iç turizmi hareketlendirdiğini açıkladı.

Tatilcilerin 9 günlük bayram tatilinde Antalya bölgesini tercih etmesi nedeniyle bölgelerinde yüzde 100 doluluk beklediklerini dile getiren Rıza Perçin, ”9 günlük bayram tatili turizme adeta doping etkisi yaptı. Batı Antalya Yöresi olarak bayrama hazırız. Bölgemizde yer alan seyahat acentelerimizle birlikte tatilcilerin güzel bir tatil yapması için üzerimize düşen görevi yapacağız. Tatilcilerden ricamız tatillerini otellerinde yaparken ayrıca bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerini de gezmeleri ve yaşamaları olacaktır. Bölgemiz hem tarih hem de doğal güzellikleri unutulmazları yaşatacak bir yere sahiptir” dedi.

"İÇ TURİZMDE OKULLAR AÇILINCAUA KADAR HAREKETLİ DÖNEM YAŞAYACAĞIZ"

Perçin, tatil süresince bölge sınırları içerisinde yapılacak olan otobüslü turlar ile ilgili denetimlerin de hız kazanacağı belirtildi. Doluluk oranlarının yüzde 100’leri bulacağını vurgulayan Perçin, “Özellikle Batı Akdeniz olarak biz doluyuz. Bayram sonrasında da doluluk oranları üst seviyede. İç turizmde okullar açılıncaya kadar hareketli bir dönem yaşayacağız. Bunda en büyük faktör de döviz kurlarının artması, tatillerini Avrupa olarak belirleyen çok sayıda yerli turistin bundan vazgeçerek rotasını Akdeniz’e ve Ege’ye çevirdi. Bu yüzden eylül ayı sonuna kadar hareketli bir dönem yaşayacağız” şeklinde konuştu.
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