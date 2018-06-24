Kur artışının faturası: Döviz rezervleri 11,1 milyar dolar azaldı

16 Haziran 2017’de TCMB 90 milyar 668 milyon dolar brüt döviz rezervine sahipti.







Döviz rezervleri 29 Aralık 2017’de 84 milyar 111 milyon dolara gerilemişti. 2018 yılında Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 27 değer kaybetmesi TCMB’nin elindeki döviz tutarının azalmasına yol açtı.





ALTIN DAHİL TOPLAM REZERVLER DE AZALDI







8 Haziran ile biten haftada 82,2 milyar dolar seviyesinde olan rezerv tutarı geçen hafta 78,9 milyar dolara indi.





Döviz rezervlerindeki azalışa karşılık altın miktarındaki artış dikkat çekti.





16 Haziran 2016’da 18,3 milyar dolar kıymetinde külçe altın rezervine sahip olan TCMB’nin sözkonusu rezervi 2017 sonunda 23,5 milyar dolar yükseldi. 14 Haziran 2018 itibarıyla altın tutarı 24,6 milyar dolar oldu.





1 YIL ÖNCE BRÜT TOPLAM REZERV: 109,1 MİLYAR DOLAR





Altın dahil edildiğinde de Merkez Bankası’nın toplam brüt rezervleri azalıyor. Geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 137 milyon dolar düşüşle 103 milyar 611 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.





Bir yıl önce toplam rezerv tutarı 109,1 milyar dolar idi.





“ALTIN REZERVİNDE REEL ARTIŞ YOK”





Konuya yakın bir kaynak altın rezervindeki artışta TCMB’nin ABD ve İngiltere’de tuttuğu altınları Türkiye’ye getirmesinin de payı olduğunu kaydetti.





Aynı kaynak IPA’ya verdiği beyanatta, “O altınlar yurt dışında idi. Son bir yıl içinde kasaya konuldu. Sol cebindekini sağ cebine koymaktan farksız. Bu yüzden daha önceki senelere kıyasla reel bir artış olarak kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.





Rezervlerdeki erimenin bu yolla kamufle edilmek istenmiş olabileceği iddiasına ise Merkez Bankası herhangi bir açıklama yapmadı.





ABD’DE TUTULAN 28,7 TON ALTIN GETİRİLDİ







2016 yılında ABD Merkez Bankası (Fed) hesaplarında yaklaşık 28,7 ton olarak görünen TCMB’ye ait altın miktarı 2017 yılı sonu itibarıyla bakiye vermedi.





Borsa İstanbul (BIST) nezdindeki altın rezervi bakiyesi ise 37,2 tona ulaştı. Artışın ABD’den getirilen altınlardan kaynaklandığı belirtiliyor.





BRÜT DÖVİZ REZERVİ NEDİR?





Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin tamamı kendisine ait değildir. Bunların bir bölümü bankaların Merkez Bankası’nda tutmak zorunda olduğu munzam (mecburi) karşılıklardan oluşur.





Ayrıca işçi dövizleri ve dış ticaret firmalarına ait dövizler de TCMB hesaplarında yer alıyor. Bunlar bir çeşit “emanet” dövizler olarak nitelendirilir.





Döviz rezervlerinin bir bölümünün emanet olması sebebiyle TCMB’nin döviz rezervleri toplamı bize brüt döviz rezervlerini gösteriyor. Merkez Bankası’nda emaneten duran miktar düşüldüğünde net döviz rezervleri elde ediliyor.





IPA 14 Haziran haftasında net döviz rezervlerini 28,1 milyar dolar olarak hesapladı.





TCMB’NİN DÖVİZ REZERVLERİ (milyar $)*:





Döviz Altın Toplam





14 Haziran 2018: 78,6 24,6 103,6





8 Haziran 2018: 82,2 24,5 106,7





29 Aralık 2017: 84,11 23,5 107,6





16 Haziran 2017: 90,6 18,3 109,1





Döviz rezervlerindeki yıllık düşüş: % 13





Döviz rezervlerindeki haftalık düşüş: % 5





(*) Brüt.