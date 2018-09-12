Kur artışı Fenerbahçe'ye tam 400 milyon liraya mal oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de yayımlanan ‘ Camiaya Sesleniş' programında önemli açıklamalar yaptı. Koç, 3-4 yenilgiyle bu yoldan kolay kolay dönmeyeceğini belirterek, "Son dönemlerde yönetimimize yıpratma kampanyası başladı. Ligin ilk 4 haftasında ve Benfica maçında istediğimiz sonuçları alamayınca saldırmak makul oldu" dedi. Koç'un öne çıkan söylemleri şöyle:







— Sponsorluk ve reklam gelirlerinde Avrupa'da ilk 20'de olmayı planlıyoruz. Son zamanlarda F.Bahçe'nin uzun vadeli göğüs

reklamı yok. Uluslararası bir firmayla görüşmelerimiz var. Futbolda 10-12 milyon Avro'luk sponsorlarımız bekliyor. Çorap için sponsor düşünmüyoruz.





'DOĞUŞ'UN AYRILIŞI BÜYÜK DARBE VURDU'





- Türk Lirası'nın değer kaybı oldu. Arjantin Pesosu'ndan sonra son 1 yılda en çok değer kaybeden kur cinsi oldu. Bu da hem bizi hem de iştahlı sponsorları etkiliyor. Doğuş Grubu'na teşekkür ediyorum. Ancak onların ayrılışı bize büyük darbe vurdu. Basketbol takımımızın yıllık gideri 30 milyon euro. Doğuş'tan 11 milyon euro geliyordu. 4-5 milyon euro açık kalıyordu. Bu açığı artık ya cebimizden ya da başka kaynaklarla karşılayacağız.







— Sadece yazın yaşanan kur artışıyla borcumuz 400 milyon TL arttı.





— 353 milyon TL sermaye arttırımı, kullanılmaya başlanan yönetim kurulu kefaletli 50 milyon dolar ve kullanılacak diğer 50 milyon dolar kredi, 120 milyon dolar uzun vadeli kredi ve sponsorluktan gelecek 20 milyon dolar bizi mart-nisan ayına kadar idare eder.





— Scouting sistemi, geri dönüşümü en yüksek yatırım. Şimdiden Comolli ile devre arasının ve önümüzdeki sezonun transferlerini konuşmaya başladık. Halihazırda 2 Türk, 2 yabancı scout var. Scout sistemimizi biraz daha genişletmek istiyorum.





— UEFA'yla gidip konuştum. Finansal Fair Play vasıtasıyla her ülkede arzu ettiği sonuçları almışlar. Fakat anlayamadıkları bir husus var ki, Türk takımları tamamen ters istikamette. Burada Beşiktaş'ı ayrı tutuyorum.





'TÜRK FUTBOLU CİDDİ BİR ÇIKMAZIN İÇİNDE'





— Beşiktaş'ın da ciddi borç yükü var, geçtiğimiz Mayıs ayını karlı bitirdiler. Fenerbahçe ve Galatasaray ise toplam 400 milyon borçlu geçirdiler. Bu kafayla gidersek ya ciddi cezalar yiyeceğiz, ya da sürekli UEFA kıskacında olacağız.





— Faktoring firmalarından biri Fenerbahçe'yi hedef aldı. Kulübümüze, Aziz Yıldırım ve başta ben olmak üzere 4 yönetim kurulu üyemize haciz getirdiler. Sonra pişkin pişkin arayıp avukatımız yapmadı, biz yapmadık diyerek Fenerbahçe'yi karşısına aldılar.





— Türk futbolu bugün bir çıkmazın içinde. Günü kurtarma anlayışıyla devam ederek intihar ediyoruz.