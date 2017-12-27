Samanyolu Haber /Gündem / Külünk'ten Gül'e yaylım ateşi /27 Aralık 2017 22:52

Külünk'ten Gül'e yaylım ateşi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 696 sayılı KHK'da tartışma çıkaran maddeye ilişkin açıklamada bulunmuştu. AKP'li Metin Külünk cevap verdi

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Abdullah Gül, sosyal medya üzerinden “15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.

AKP'Lİ VEKİLDEN YANIT

Abdullah Gül’ün bu açıklamasına AKP Milletvekili Metin Külünk’ten sert yanıt geldi.

AKP Milletvekili Metin Külünk, “Hep aynı güruhun (Gezi Kalkışması ve 15 Temmuz İşgalci örgütün Ve arkasındaki aklın) alkışladığı muhalif duruşlar sergileyen bu iki isme sokaktan mesaj var: Milletimiz ahde vefayı çok iyi bilir ve hakkı hak sahibine teslim eder. Sokakta aynı tezahüratla alkışlanmadığınızı bilin. 15 Temmuz’un arkasındaki İşgalci akla yaranmak ve alkışını alabilmek için Sayın Erdoğan’a başkalarının kirli omuzlardan ateş etmekten vazgeçin. Sizi omuzlarında taşıyan Anadolu’nun masum insanlarının duygularının üzerinde yürümeyin. ‘Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır’ deyin bilelim” açıklamasında bulundu.
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