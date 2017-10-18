Kullanıldı ve atıldı... Müsteşar İpek'in yeni görevi belli oldu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başkanlığında toplanan Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Yargıtay üyeliğine atandı.





Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Selahaddin Menteş de doğal üye sıfatıyla ilk kez toplantıda yer aldı.





Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek dün azledilmiş, Adalet Bakanı ise görevi kendi isteğiyle bıraktığını iddia etmişti.





KULLANILDI VE ATILDI





2014'ten bu yana Adalet bakanlığı müsteşarlığı yapan Kenan İpek bu dönemde yapılan kanunsuz ve hukuksuz yargı faaliyetlerinin mimarlarındandı. 4500 hakim ve savcının görevine son verilmesi, talimatla mahkemelere müdahale edilmesi, hukuk devletinin yok edilişi gibi suçlamaların muhatabıydı. Üyesi olduğu HSYK tarafından bugün itibariyle pasif bir göreve getirildi. Ankara kulislerinde; yargıya oldukça hakim bir konumda ve etkili bir kişi iken bugün itibariyle Yargıtay'a atanan Kenan İpek 'kullanıldı ve atıldı' yorumları yapılıyor