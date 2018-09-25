Kuliste karşılaştılar...Görüştü propagandası yaptılar...

ABD yönetimi ile, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan ABD'li papaz Andrew Brunson sebebiyle kriz yaşayan Erdoğan ABD'de olmasına rağmen Trum ile görüşmedi.
ABD Başkanı Donald Trump, trafiğe takılınca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşma sırasını kaçırdı.
Trump, yeni sıralamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan hemen önce konuştu.
Böylece Trup ile Erdoğan karşılaşma fırsatı doğdu.
Konuşmasını tamamlayan Trump' ile Kürsüye doğru ilerleyen Erdoğan kuliste karşılaştı. El sıkıştıktan sonra kısa bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Trump'a da eşi Melania Trump'ın eşlik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, karşılaşmanın görüntülerini paylaştı.
Bu kısa merhabalaşma AKP medyasına önemli görüşme başlığı ile servis edildi..