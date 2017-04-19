'YSK hukuku katletmiş, abidik gubidik işler yapılırken...'

Son dakika... Meral Akşener'den 'parti kuruyor' iddiasına yanıt





Bir süredir siyaset kulislerinde, yeni oluşumun ‘Milliyetçi Türkiye Partisi’ (MTP) adı altında bir araya geleceği iddiası yer alıyordu.





Akşener’in referandumun ardından yeni bir kadro yapılanmasına gideceği öne sürülmüştü. Bu isimlerin Akşener’in başkanlığında MTP’de bir araya geleceği ve ilk seçimlere de bu parti altında katılacağı iddia ediliyordu. Meral Akşener, iddialara Twitter adresinden yaptığı açıklama ile nokta koydu. Akşener'in açıklaması şöyle: