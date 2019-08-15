Samanyolu Haber /Gündem / Kuleli Askeri Lisesi için yeni gelişme /15 Ağustos 2019 21:58

Kuleli Askeri Lisesi için yeni gelişme

Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddialarının ardından, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Kuleli Askeri Lisesi'nin bakanlık bünyesinde müze yapılacağını duyurdu.

SHABER3.COM

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "Her şey haraç mezat! Kuleli Askeri Lisesi'nin binası Araplara satılmış. Milli manevi; paraya tahvil edilemeyen hiç bir şeyin kıymeti yok nazarlarında. Müze yapılacağına dair açıklamalar vardı. Bu konuda bir açıklama beklemek hakkımız” ifadelerini kullanmıştı. 'Araplara satıldı’ iddiasının ardından konuyu CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin meclis gündemine taşımıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "İstanbul Çengelköy’de bulunan Kuleli Askeri Lisesi’nin satıldığına ilişkin, sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir" demişti.

Bakan yardımcısı duyurdu

Bakan Yardımcısı Haluk Dursun ise "Kuleli Askerî Lisesi tarihî binası ( Süvari Kışlası) Bakanlığımıza müze olarak değerlendirilmek üzere tahsis edilmiştir. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Türk Askerî tarihi ve eğitimi açısından büyük öneme sahip bu alan için başka bir kullanım kararı yoktur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı kıyısında Çengelköy'de yer alan Kuleli Askeri Lisesi, 1845 yılında kuruldu. Lisenin amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) subay yetiştirmekti. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Kuleli Askeri Lisesi'nin eğitim hayatına son verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kuleli Askeri Lisesi için yeni gelişme Sonraki Haber >>

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:47:06