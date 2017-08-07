Samanyolu Haber /Gündem / Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu /07 Ağustos 2017 12:38

Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu

Akit yazarı Mehtap Yılmaz, yazdıkları dikkate alınmadıkça daha da saldırganlaştı ve bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı CHP'li vekillerin tutuklanması gerektiğini yazdı.

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Son dönemde bir anda kamuoyunda önce çıkmaya başlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimi yurt dışı gezilerinde uçakta yer alana ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın hastanede kendisini ziyaret etmesi ile dikkat çeken Akit yazarı Mehtap Yılmaz, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanması çağrısı yaptı.



Akit yazarı ayrıca, CHP'li bazı vekillerin de tutuklanması gerektiğin savundu.

"Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!" diye yazan Akit yazarının yazısında yer alan ifadeler şöyle:

"Bence uzatmanın alemi yok... Bu adam apaçık suç işliyor! Darbeci terör örgütlerine açık destek veriyor.

E madem öyle... Madem durduk yerde tüm bunları yapıyor. Madem turizm sektörünü sırtından hançerliyor. Madem dünyayı Türkiye’ye karşı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor.

 Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri bu herifi olsun bitsin!

 Yan hücreye de yeşillik niyetine, 2 milyonluk iletişim faturasını millete gömen Elif-Cell’le, elini beline koyup “Erdoğan Işid’e Sarin gazı veriyo gomşulaaaar” diye şirretlik eden Eren Erdem’i, terörist cenazesinde salya sümük ağlayan Gamze İlgezdi’yi koyun...

Bu saatten sonra Proje Kemal’i ancak cezaevi paklar!"
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