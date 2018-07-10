Küfürbaz Cengiz'in CEO'su Ulaştırma ve altyapı bakanı yapıldı

Ahvalnews.com'un özel haberine göre ‘Milletin anasının a…na koyacağız’ sözleriyle gündem olan ve AKP hükümetleri döneminde peş peşe kazandığı dev ihaleler, özelleştirmeden aldığı Etibank Seydişehir Alüminyum Tesisleri ve Oymapınar Barajı’nın yanı sıra çok sayıda enerji, madencilik, elektrik ve doğal gaz dağıtım ihalelerini, projelerini kazanan müteahhit Mehmet Cengiz ve iş ortağı Nihat Özdemir CEO’sunu “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı” olarak Erdoğan’ın kabinesine verdi.





Nihat Özdemir ile birlikte Celal Koloğlu’na ait Kolin İnşaat ve yine Erdoğan’a yakın Kalyon İnşaat’ın patronlarıyla oluşturdukları konsorsiyumlarla, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle milyarlarca dolarlık “Hazine Garantili” kamu ulaşım ve altyapı projelerini üstlenen Mehmet Cengiz’e ait Cengiz İnşaat Mayıs 2016’da Limak’la birlikte 4,5 milyar TL karşılığında Kuzey Marmara Otoyol ve bağlantı yollarını üstlenmişti. Limak son olarak Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları ihalesini kazandı. Erdoğan’ın referansıyla Kuveyt’te, Katar’da milyarlarca dolarlık dev havaalanı, konut, otoyol işlerini üstlenen Özdemir ve Cengiz Erdoğan’ın en yakınındaki müteahhitler olarak gözdeleri.







Kuzey Marmara Otoyol ve bağlantı yolları İhalesini Cengiz-Limak Konsorsiyumunun kazandığını o dönemde Ulaştırma Bakanı olan son başbakan Binali Yıldırım açıklamıştı.





Yaklaşık 4 milyar Euro tutarındaki 3. Havaalanı İnşaatını da halen yürütmekte olan Cengiz-Limak-Kolin (Mehmet Cengiz-Nihat Özdemir-Celal Koloğlu) ortaklığı, kamuoyunda özellikle 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sırasında “Havuz Müteahhitleri” olarak biliniyor. Şimdi düne kadar yanlarında maaşlı çalıştırdıkları CEO’ları Mehmet Cahit Turan’ı artık Beştepe Kabinesi’nde bakan yaptılar.





1985 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışmaya başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan bu kurumda büro mühendisliği, kontrol mühendisliği, kontrol şefliği görevlerinde bulundu.





1997 yılından itibaren Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Otoyol Bakım İşletme Başmühendisi, Otoyol Yapım Başmühendisi, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından 2005-2015 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü yaptı. Karayollarındaki görevinden emekli olduktan sonra önce Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na getirilen Turan daha sonra Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atandı. Danıştay Üyeliğinden ayrılan Turan, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen Limak-Cengiz konsorsiyumunun CEO'luğuna getirildi.





Karayolları Genel Müdürü olduğu dönemde Erdoğan’a yakın müteahhitlerin kazandığı hazine garantili pek çok proje ihalesinin altına imza atan Turan, şimdi artık bakan olarak ulaşım ve altyapı projelerinin rantını yandaş müteahhitlere dağıtacak.





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