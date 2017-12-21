Kudüs tasarısında BM ABD'nin istediğini yapmadı

Oylamada 128 kabul, 9 ret, 35 çekimser oy kullanıldı. Birleşmiş Milletler yapısında Güvenlik Konseyi karar alma mekanizması olarak belirleniyor. Bu nedenle Güvenlik Konseyi’nde alınan kararın bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Birleşmiş Milletler’de veto mekanizması nedeniyle karar alınamayan durumlarda Genel Kurul devreye giriyor.

Oylamada ABD ve İsrail haricinde Guetemala, Honduras, Marshall Adaları, Micronesia, Nauru, Palau ve Togo red oyu kullandı. Kanada, Macaristan, Filipinler, Romanya, Meksika, Polonya gibi ülkelerin çekimser kalması dikkat çekti.

128 ülke kabul oyu kullandı

Türkiye ile Yemen tarafından hazırlanan ve ABD’ye “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımaktan vazgeçme” çağrısı yapılan karar tasarısı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 128 oyla kabul edildi.

ABD’nin tehdidine karşın kabul edilen tasarının oylanmasından önce, BM Genel Kurulu toplantısının açılışında ilk sözü alan Filistin Dışişleri Bakanı Riad el Maliki, destek istedi ve ABD’nin yaptığı ‘Tasarıyı destekleyen ülkelerin adlarını not alacağız” uyarısına atfen “Bu örgüt şu anda daha önce görülmemiş bir sınavdan geçiyor” dedi.





El Maliki, “Tarih isimleri kaydeder. İsimleri hatırlar ve haklının yanında olan isimleri ve yanlıştan söz edenleri de. Bugün hakların ve barışın arayıcıları bizleriz” diye konuştu.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Bu toplantıdan önce Bir BM üyesi ülke tüm diğer üyeleri tehdit etti. Hepimize hayır oyu vermemiz gerektiği, aksi takdirde sonuçlarına katlanacağımız söylendi. Bazıları hatta kalkınma yardımının kesilmesiyle tehtid edildi. Böyle bir tavır kabul edilemez” ifadelerini kullandı.





‘ABD bu günü hatırlayacak’





ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley ise oylamadan önce yaptığı konuşmada “ABD bu günü hatırlayacak. Oylama, Amerikalıların BM’ye bakışı ve bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere bakışımız konusunda bir fark yaratacaktır” dedi.





İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon da ülkesinin asla Kudüs’ten “uzaklaştırılamayacağını” söyledi.





Kabul edilen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının “yasa dışı” olarak kabul edilmesini amaçlıyor.Tasarıda Kudüs’ün statüsünün müzakerelerle belirlenmesi çağrısı yapılıyor.





ABD’nin vetosu nedeniyle Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nde reddedilen tasarıya Konsey’in diğer 14 üyesi ise destek vermişti. Trump Çarşamba günü, tasarıya destek verecek ülkelere maddi yardımı kesebileceklerini söylemişti.