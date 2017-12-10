Samanyolu Haber /Dünya / 'Kudüs kararıyla ilgili Trump'a fazla yüklenmeyin' /10 Aralık 2017 11:51

'Kudüs kararıyla ilgili Trump'a fazla yüklenmeyin'

Suudi Arabistan yönetiminin ülkedeki medya kuruluşlarına Trump'ın Kudüs kararı hakkında çok fazla yayın yapmamaları konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.

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Orta Doğu merkezli haber portalı Middle East Monitor'un Arap basınına dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan yönetimi ülkedeki medya kuruluşlarına ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı hakkında çok fazla yayın yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Londra merkezi Arapça gazete El Arabi el Cadeed gazetesi, talimatın ülkede bulunan TV, radyo ve gazete yöneticilerine gönderildiğini ifade etti.

Habere göre, Suudi yetkililer televizyon kanallarına Trump'ın kararına ilişkin haberlere, haber programlarında çok fazla yer vermemesine ilişkin bildiri gönderdi. Suudi yetkililerin neden bu şekilde bir karar aldığı ise bilinmiyor.

'PROTESTOLARA KATILMAYIN' ÇAĞRILARI

Suudi Arabistan elçilğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün'de yaşayan ve okuyan Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenliği korumak adına protestolardan uzak durmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Bahreyn elçiliğinden de benzer açıklama yapılarak, 'halka açık yerlerdeki protesto gösterilerinden uzak durulması' çağrısında bulunuldu
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