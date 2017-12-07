Eren Erdem'den AKP'ye belgeli Kudüs tepkisi: Kudüs Filistin’in diyorsunuz ama...





KUDÜS FİLİSTİNİN BAŞKENTİDİR







İktidar partisi genel başkanı, diyor ki: "Kudüs'te Filistin'in Birleşmiş Miletler kararıyla tasdik olunmuş haklarını yok sayan her adım farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşama idealine vurulmuş çok ağır bir darbedir. Bölgedeki huzur ve güvenliğin şartı gördüğümüz 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden vazgeçilebilmesi asla mümkün değildir. Sayın Bakan, bu konuyla alakalı bir ihtilaf söz konusu mu, siz katılıyor musunuz? Yani "Kudüs'ün başkent olduğu egemen bir Filistin hususundan vazgeçmemiz mümkün değildir." diyor. Ben de aynı fikirdeyim, zannediyorum ki , AKP genel başkanı ile örtüştüğümüz, aynı fikirde olduğumuz ender konulardan birisidir.





NEDEN ANLAŞMALARDA KUDÜS?





Şimdi, çok açık bir soru soruyorum: Kudüs, siyasi iktidara göre Filistin'in başkentidir, Filistin'in başkenti olmalıdır. Ancak İsrail ile Türkiye arasında yapılan ikili anlaşmalar var, bu anlaşmalarda, usul açısından anlaşma tanzim edildiği zaman anlaşma metni içerisine nerede imzalanırsa imzalansın iki ülkenin başkentleri yazılır.





Mavi Marmara Anlaşması'na gelin beraber bakalım, bizim Dışişlerimiz İsrail'in başkenti olarak nereyi görüyormuş, beraber okuyalım: "Bu anlaşma, Ankara ve Kudüs'te 28 Haziran 2016 tarihinde her biri eşit derecede geçerli Türkçe, İbranice ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha hâlinde akdedilmiştir." diyor.





İKTİDAR ÖNGÖRÜDEN YOKSUNDUR





Anlaşmalarda teamül gereği devletlerin başkenti addedilen yerlerin isimleri zikredilir. Uluslararası anlaşmalarda teamül böyledir. AKP İsrail’le yaptığı bütün anlaşmaları Tel-Aviv yerine Kudüs’te imzalamıştır, bu çelişki değil midir?. İktidara çok basit bir soru soruyorum: Neden Tel Aviv değil de Kudüs? Uluslararası anlaşmalarda başkentler yazılır, teamüller böyledir. Bu İktidar Tel Aviv yerine neden Kudüs yazıldığını bilemeyecek kadar ön görüden yoksundur.



