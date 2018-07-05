Küçülen Türk teknoloji devi satılıyor

Teknosa'nın girişim değeri 170 milyon dolar ve şirket geçtiğimiz sene 933 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.







Teknosa'nın çok sayıda çalışanı işten çıkarttığı ve kimi mağazalarını kapattığı basına yansımıştı. Teknosa 2016'da 160,6 milyon lira zarar açıkladı. Şirket 2017'de ise 19.6 milyon TL net kar elde etti. 2017 yılında elde edilen kar oranı ise şirketin 493 personeli işten çıkarması ve 50 mağazayı kapatarak küçülmesine bağlanıyor.







İlk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açan MediaMarkt, 14 adedi İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da toplam 45 mağazası ile hizmet veriyor.





Haber sonrasında Teknosa'nın (TKNS) hisseleri gün içindeki 5,19 TL'den TSİ 16:30'da 5,48 TL'ye çıktı. TSİ 17:00'da ise 5,21 TL'ye geriledi. Media Markt hisseleri ise yüzde 6'dan fazla artış gösterdi.



