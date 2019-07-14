Küçükkaya'dan Erdoğan'a sert tepki

FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FOX TV’yi davet etmemesine tepki gösterdi.





Küçükkaya sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Soru şu: Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bilgilendirme için tüm TV ve gazeteleri toplantıya davet ederken, 6 yıldır hiç tartışmasız ülkenin en çok sevilen ve izlenen, en etkili TV’sinin haber merkezi yöneticisini davet etmiyorsa KİM KAYBEDER? Kimse kazanmaz ama KİM KAYBEDER?” Küçükkaya, İstanbul seçimi öncesi Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın canlı yayıp programına moderatörlük yapmıştı.

