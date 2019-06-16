Küçükkaya, Yıldırım ve İmamoğlu'na nasıl sorular soracağını açıkladı

31 Mart'ta yapılan seçimlere AKP'nin olğanüstü seçim iptali istemiyle itiraz etmesi ile YSK'nın aldığı seçim iptali kararı sonrası 23 Haziran'da İstanbul seçimi tekrar yapılacak. İstanbul seçimi öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylarından AKP'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu , bu akşam saat 21.00'de televizyonda karşı karşıya gelecek. Ortak yayını yönetecek olan gazeteci İsmail Küçükkaya, sunacağı yayın öncesi nasıl sorular soracağını anlattı. Küçükkaya, program ile ilgili Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'e konuşurken yaklaşık 18-20 adet soru hazırladığını belirterek "Konularımız bellidir, seçim ve İstanbul… Sadece benim değil halkın merak ettiği, cevap aradığı soruları hazırladım." dedi.





"AYRI AYRI YILDIRIM VE İMAMOĞLU'NA 3'ER SORU VAR"

Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı TV programını yönetecek olan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın program öncesi yaptığı açıklamaları şu şekilde: