Samanyolu Haber /Gündem / Küçükkaya, Yıldırım ve İmamoğlu'na nasıl sorular soracağını açıkladı /16 Haziran 2019 10:53

Küçükkaya, Yıldırım ve İmamoğlu'na nasıl sorular soracağını açıkladı

23 Haziran seçimi öncesi İBB Başkan adaylarından Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı TV programında moderatör olan İsmail Küçükkaya, nasıl sorular soracağını açıkladı.

SHABER3.COM

31 Mart'ta yapılan seçimlere AKP'nin olğanüstü seçim iptali istemiyle itiraz etmesi ile YSK'nın aldığı seçim iptali kararı sonrası 23 Haziran'da İstanbul seçimi tekrar yapılacak. İstanbul seçimi öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylarından AKP'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu , bu akşam saat 21.00'de televizyonda karşı karşıya gelecek. Ortak yayını yönetecek olan gazeteci İsmail Küçükkaya, sunacağı yayın öncesi nasıl sorular soracağını anlattı. Küçükkaya, program ile ilgili Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'e konuşurken yaklaşık 18-20 adet soru hazırladığını belirterek "Konularımız bellidir, seçim ve İstanbul… Sadece benim değil halkın merak ettiği, cevap aradığı soruları hazırladım." dedi.

"AYRI AYRI YILDIRIM VE İMAMOĞLU'NA 3'ER SORU VAR"
Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı TV programını yönetecek olan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın program öncesi yaptığı açıklamaları şu şekilde:
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Küçükkaya, Yıldırım ve İmamoğlu'na nasıl sorular... Sonraki Haber >>

Beyler misafir, giderler...

Beyler misafir, giderler...

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Beyaz TV muhabirine vatandaştan tepki

Beyaz TV muhabirine vatandaştan tepki

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:07:15