Samanyolu Haber /Gündem / Küçükkaya moderatörlük için iki şart sunmuş /10 Haziran 2019 20:53

Küçükkaya moderatörlük için iki şart sunmuş

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacak. Tarihi bir sorumluluk aldığını ifade eden Küçükkaya, bu görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, FOX TV’nin ana haberine konuk oldu. Tarihi bir sorumluluk alan Küçükkaya, bu programı sunmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

İKİ ŞART SUNMUŞ

Görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu da söyleyen Küçükkaya, “Bana bu teklif geldiğinde bir-iki şartım olacak dedim. Herhangi adaydan birisi benim adımı söylerse çıkamam. Mesela sadece Ekrem İmamoğlu söylerse veya sadece Binali Yıldırım adımı söylerse ben onu kabul etmem. İki adayın da benim bu programı sunmamı istemesi gerekir. Yine iki partinin de benim için onay vermesi gerekir. Bu şartlar gerçekleşirse o zaman görevi kabul ederim dedim” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Küçükkaya moderatörlük için iki şart sunmuş Sonraki Haber >>

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:00:31