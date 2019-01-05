Samanyolu Haber /Gündem / Küçük üniversitede büyük yolsuzluk ayyuka çıktı, yönetim 'pardon' dedi /05 Ocak 2019 11:49

Küçük üniversitede büyük yolsuzluk ayyuka çıktı, yönetim 'pardon' dedi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde, öğrenciler ve personel için alınan gıda ürünlerinin, ortalama rakamın çok üzerinde fiyatla edinildiği ortaya çıktı.

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Yetkililer, tarhana, kuru fasulye, mantı, şalgam, helva, zerdeçal, fıstık, kıyma makinası gibi gıda ve ihtiyaç malzemelerini alırken, piyasa fiyatı yerine “aşırı yüksek fiyat” teklif eden 1 firmanın teklifini kabul etti. Bazı ürünlerde ödenen fiyat, 10 katın üzerine çıktı.

SAYIŞTAY YAKALAYINCA: ‘PARDON’

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Sayıştay raporunda yer alan tespitler üzerine üniversite olayı doğruladı ve “Bundan sonra böyle yapmayacağız. Daha titiz ve dikkatli davranacağız” savunması yaptı.

4 FİYAT BİLDİRİMİ HESAPLANDI

“2017 yılı yemekhaneye gıda maddeleri alımında yaklaşık maliyet sadece 4 adet fiyat bildirimine göre hesaplanmış ve bu hesaplamada aşırı yüksek fiyat bildirimleri dikkate alınmıştır” diyen Sayıştay'ın örnekleri şöyle:

-Tarhanaya 3 firma 9 bin 666 lira teklif verdi. 35 bin lira veren kabul edildi.

-Pul biber için 3 firmanın ortalaması 13 bin 333 lira. 35 bin liralık aşırı fiyat veren firma dikkate alındı.

-Kuru fasulye için 3 firmanın ortalama teklifi 25 bin 333 lira. 40 bin lira teklif eden firma kabul edildi.

-Mantı için 3 firma 14 bin 666 lira önerdi. 40 bin liralık teklif kabul gördü.

NEYE NE KADAR ÖDENDİ?

-Şalgam için 3 firma 800 lira teklif yaptı. 8 bin 400 lira teklif eden firma dikkate alındı.

-Tomurcuk çay için 3 firma 391 lira teklif yaptı. 3 bin liralık teklif dikkate alındı

-Islak kek için 3 firma 3 bin 716 lira teklif verdi. 9 bin liralık teklif dikkate alındı.

-Et kıyma makinesi 4 bin 525 lira yerine, 9 bin 500 liraya alındı.

-Zerdeçal 21 lira yerine, 50 liraya alındı.

-Buğday nişastası 4 lira 75 kuruş yerine 15 liraya alındı.

-Tahin pekmez 23 kuruş yerine, 4 katı fiyata, 80 kuruşa alındı.

-Antep fıstığı 110 lira yerine 200 liraya alındı.

-Meyveli soda 2 bin 730 lira yerine, 8 bin 400 liraya alındı.

-Neskafe 708 lira yerine, 2 bin 500 liraya alındı.

-Süt tozu 833 lira yerine, 2 bin 500 liraya alındı.

-Nar ekşisi 800 lira yerine 2 bin 100 liraya alındı.

-Ayran 7 bin lira yerine, 6 katı fiyata, 40 bin liraya alındı. 
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