Küçük kızın katilinin soğukkanlılığı şaşırttı

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra, cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesi gelen taziyeleri kabul ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.



Katil Uğur Koçyiğit







Eylül Yağlıkara'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'in olay günü, cinayeti işledikten sonra Eylül'ün amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine gittiği belirtildi. Amca Yağlıkara’ya karnının acıktığını ve atıştırmalık kahvaltı türü bir şey hazırlamasını isteyen Uğur Koçyiğit'in, getirilen yiyecekleri soğukkanlılıkla tükettiği ifade edildi.





ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ





Ahmet Yağlıkara’nın evindeyken Eylül’ün kaybolduğu haberinin geldiği, Uğur Koçyiğit'in de aileyle birlikte arama çalışmalarına katıldığı bildirildi. Uğur Koçyiğit'in kendilerine komşu olan Yağlıkara ailesinin zaman zaman evlerine giderek yemek yediği kaydedildi.





Sincan Cezaevi'nde 13 gündür tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in, halen tüm soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi.