Küçük esnaf eriyor: 80 bin bakkal kepenk indirdi













Analistler, seçim sonrası için tufan yorumları yaparken çok sert zamlarla karşılaşılacağı uyarıları yapılıyor. Yaklaşan kriz, 2001’deki gibi kamudan ziyade toplumun her alanına yansıyacak şekilde ilerliyor. Öyle ki, bundan küçük esnaf da nasibini almaya başladı. Ancak burada ekonomik gelişmelerin yanı sıra süpermarket zincirlerinin varlığı da büyük ölçüde etken...





Türkiye esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sayısının son 7 yılda 240 binden 162 bine gerilediğini belirterek, “Kuralsızlık nedeniyle hızla çoğalan ulusal marketler, çevresindeki yerel zincirleri ve bakkalları bitiriyor” diyor.





Cumhuriyet’te yer alan habere göre Palandöken, Türkiye’de ulusal zincir market sayısının 30 bine ulaştığını ve 7 yıl içinde bu sayının 44 bine çıkmasının beklendiğini belirterek, bu marketlerin sayısının her geçen gün arttığını, küçük esnafla birlikte yerel zincir marketlerinde yok olmaya başladığını söylüyor.





Ulusal zincir marketlerin bir tek köylere girmediğine dikkati çeken Palandöken, 2010-2017 yılları arasında şube sayısı en az beş ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısının yüzde 178, ulusal zincirlerin toplam market sayısının da yüzde 285 arttığını ifade etti. Buna göre market sayısı üçe katlanırken Palandöken, bakkalların sayısındaki düşüşle ilgili ise “Esnafın sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurması, dört bir yanını saran büyük marketlerle başa çıkması, düşük sermayesi ile mümkün değil. Bu noktada esnafın korunması gerek. Kuralsızca açılan bu marketler, tıpkı AVM’ler gibi esnafa büyük zarar veriyor ve tedbir alınması artık kaçınılmaz” görüşünü dile getiriyor.