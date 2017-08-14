Samanyolu Haber /Gündem / Küçük çocuğu önlem almadan operasyona kim götürdü? /14 Ağustos 2017 10:07

Küçük çocuğu önlem almadan operasyona kim götürdü?

Trabzon'un Maçka ilçesinde Cuma günü gerçekleştirilen ve 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili ihmal iddiaları devam ediyor.

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Bülbül'ün ölümünde yetkililerin ihmali olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor.  Olayla ilgili valilik açıklamasında, köylülerin Bülbül'ün ailesine yaptığı erzak yardımlarının bir hafta önce çalındığı, Bülbül'ün de olay günü, keşif yapacak jandarma ekibine evin yerini gösterdiğini belirtiliyordu. Ancak Eren Bülbül’ün ağabeyi Çağlar Bülbül, “15 yaşındaki çocuğu alıp çatışmaya götürüyorlar” ifadesini kullanmış, yengesi Aysel Bülbül’ün de “Köyün güvenliği için keşif yapılacaksa neden muhtar yerine çocuğumuz çağrılıyor?” dedi  Bülbül'ün yerel bir TV kanalına konuşan bir yakını çocuğa çelik yelek giydirilmediğini belirtti. 
Trabzon Cumhuriyet Savcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada söz konusu ev ve çevresinde oturanların da ifadesine başvuruldu. İçişleri Bakanlığı’nın olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için araştırma yapacağı öğrenildi.
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