Küçük çocuğu önlem almadan operasyona kim götürdü?

Bülbül'ün ölümünde yetkililerin ihmali olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor. Olayla ilgili valilik açıklamasında, köylülerin Bülbül'ün ailesine yaptığı erzak yardımlarının bir hafta önce çalındığı, Bülbül'ün de olay günü, keşif yapacak jandarma ekibine evin yerini gösterdiğini belirtiliyordu. Ancak Eren Bülbül’ün ağabeyi Çağlar Bülbül, “15 yaşındaki çocuğu alıp çatışmaya götürüyorlar” ifadesini kullanmış, yengesi Aysel Bülbül’ün de “Köyün güvenliği için keşif yapılacaksa neden muhtar yerine çocuğumuz çağrılıyor?” dedi Bülbül'ün yerel bir TV kanalına konuşan bir yakını çocuğa çelik yelek giydirilmediğini belirtti.

Trabzon Cumhuriyet Savcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada söz konusu ev ve çevresinde oturanların da ifadesine başvuruldu. İçişleri Bakanlığı’nın olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için araştırma yapacağı öğrenildi.