Samanyolu Haber /Gündem / 'Küçük Cem şov!' /19 Ağustos 2017 14:14

'Küçük Cem şov!'

“Aydın Doğan’ı parmağımda oynatıyorum” diyen AKP'nin medyadaki tetikçisi Cem Küçük’e Hürriyet yazarlarından cevap geldi

Cem Küçük: Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlü değilsin

Cem Küçük katıldığı bir televizyon programında Aydın Doğan ve Hürriyet yazarları için “Sen Kimsin? Ertuğrul Özkök sen kimsin? Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlüsün. Ben Aydın Doğan'a talimat veririm gereğini yapar. Siz kimsiniz?” ifadelerini kullanmıştı.

“Hiç bir güçleri yok. Bütün Hürriyet'i topla, benim serçe parmağım daha güçlü.” diyen Küçük “Ben talimatı veririm patron gereğini yapar orada. Yapmıyor mu? Parmağımda oynatıyorum ben onları. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorum. Zeka yok bunlarda.” demişti.

Küçük’e cevap Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan'dan geldi.

“KAHKAHALARLA GÜLDÜĞÜM BAŞ KARAKTERİNDEN BİLE İYİ”

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök köşesinde “Televizyonlarda favori iki komedi programım” ara başlığı altında şunları yazdı:

“ - Cübbeli Şov: İsmail Dümbüllü geleneğinin dümbülsüz versiyonu. Kostüm ve makyaj 10 numara.

'Gag', yani küçük komik skeç kabiliyeti çok iyi...

- Küçük Cem Şov: Çocukluğumun 'Francis Talking Mule' filminin kahkahalarla güldüğüm baş karakterinden bile iyi...

Vücut dili, babalanma kabiliyeti, efelenme ustalığı, debelenme düzeyi 10 numara…”

“ERDOĞAN’IN BAŞKA DÜŞMANLARA İHTİYACI YOK”

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise Cem Küçük'ün AKP'ye sırtını yaslayarak parmak salladığını yazdı ve "Bu tipler varken AK Parti’nin de, Erdoğan’ın da başka düşmanlara ihtiyacı yok.” dedi.
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