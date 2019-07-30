Küba'ya WI-FI geldi... Fiyatı dudak uçuklatıyor

Kübalılar daha önce devletin halka açtığı özel bölgelerde ve aralık ayından sonra 3G özelliği getirilen telefonlarla internete bağlanabiliyordu.







Küba İletişim Bakanı Yardımcısı Ernesto Rodriguez Hernandez, 22 Temmuz tarihinden itibaren Kübalıların evlerde internet ağı kurmaya yarayan Wi-Fi (kablosuz bağlantı ağı) cihazlarını satın alabileceğini ve devlete bağlı ETECSA operatörüne sinyal göndererek sanal aleme bağlanabileceklerini kaydetti.





Hernandez, "Kübalılar devrimi destekliyor ve her açıdan savunuyor. Hem gerçek hayatta, hem de sanal dünyada. Ancak internet bazı şeyleri manipüle etmek için kullanılmamalı. Bu teknoloji Küba'daki gerçekleri belirtmelidir. Öncelikli hedefimiz ülkedeki halkın birçok kesiminin internete erişebilmesine olanak sağlamak" dedi.





11.2 milyon nüfuslu ülkede bin 400 adet Wi-Fi istasyonu bulunuyor. Bu sayede 80 bin hanede internet erişimi sağlanabilecek. Yaklaşık 2,5 milyon kişi de 3G destekli telefonlarla internet erişimine sahip. Devlet kamuya açık özel bölgelerde Wi-Fi ağlarını 2013'te halkın hizmetine sunmuştu.





Aylık ortalama maaş 50 dolar, 1 saatlik internet 1 dolar





Ancak evlerine özel Wi-Fi bağlatmak isteyenler için internete erişim şimdilik biraz maliyetli olacak. Ortalama maaşın 50 Amerikan Doları olduğu ülkede bir saatlik Wi-Fi internet erişiminin fiyatı 1 dolar olacak.





İletişim Bakanı Yardımcısı Hernandez, ülkenin internet altyapısı geliştikçe fiyatının düşeceğini, 2013'ten bu yana da internet erişiminin 4 kat ucuzladığını söyledi.





İnternet kullanımı için anayasa değişikliğe 'yüzde 87 evet'





Karayiplerin en büyük adası olan Küba'da özel mülkiyet, yabancı yatırımlar ve internet kullanımı konularında değişikliklerin sunulduğu referandumda 8.7 milyon seçmen, yüzde 87 oranında tasarıya 'evet' demişti.





Küba hala 1976'da kabul edilen ve halkın yüzde 99'unun evet dediği anayasayla yönetiliyor.



