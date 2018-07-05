Samanyolu Haber /Gündem / Kalan son muhalif kanallardan bir de kararıyor.... /05 Temmuz 2018 01:41

Kalan son muhalif kanallardan bir de kararıyor....

Bir televizyon kanalı daha yayın hayatına veda ediyor. Özellikle muhalefete yer veren ender TV kanallarından biri olan KRT TV'nin kapanacağı belirtiliyor.

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Avukat Fidel Okan, kanalın sahibiyle görüştüğünü belirterek kanalın yayın hayatına gelecek ay son vereceğini söyledi.

Okan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında kanalın sahibiyle görüştüklerini belirterek, “Biraz önce @krtkulturtv sahibi Didem hanımla uzun bir görüşme yaptık. Şimdi aldıkları kararla KRT'nin yayın hayatına gelecek ay son vereceklerini açıkladı! ‘Bu kararı alırken çok zorlandık ya boyun eğecektik ya da kanalı kapatacaktık, mecbur kaldık çok üzgünüz’ dedi”  ifadelerini kullandı.
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