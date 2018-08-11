'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

Scope’tan yayın yapan Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Prof. Dr. Refet Gürkaynak önemli saptamalarda bulundu. Gürkaynak, ‘Ülkede dolar 6 TL’ye çıkmışsa bir iktisatçı olarak bazı şeyler söylemek görevim. Şuradan başlayalım, papaz diye başlayan bütün cümleler yalan. Meselenin özü iktisat sorunu, kadro sorunu, idare sorunudur. Şu anda iktisat yapan idarecilerin neyine güveneceğiz. En aklı başında programı da getirseniz bu insanlar söylediği için başarılı olamaz.’ dedi.





Ülke insanının bu iktidarın yanlışlarına defaatle seçerek onay verdiğine işaret eden Refet Gürkaynak, dış güçler, siyonist kumpası gibi söylemlere prim verilmemesini istedi. Gürkaynak şunları anlattı:





‘Türkiye’nin ciddi iktisadi sorunları var. Deli gibi borç aldık. Dünyada bütün krizler borç yüzünden çıkar. Bunu durgunlukla da atlatabilirsiniz iyi yönetemezseniz krize çevirirsiniz. Şimdi bizim iktidarın yaptığı gibi. Lafla idare edilmiyor. Bu iktidarın yaptıkları hatalara millet her defasında onay verdi. Dolayısıyla hep beraber kaşındık. Borcu alıp yerken güzeldi, ödemeyelim. Öyle bir şey yok, o borç ödenecek. Ya ödendiği için zorlanacağız ya ödenemediği için. Bu krizden kaçış yok.







Türkiye’nin derdi ödeyemediği borcu olması değil sadece, borç almaya mecbur olması. Aklı başında işler yapılmadığında borç bulamazsınız. Yıllık 50 milyar dolar cari açık veriyoruz. Borcumuz hiç olmasa bu 50 milyar doları ödemek için yine borç almak zorundayız. Bu borç ödenmiyor. Ülke şu anda dönmüyor. Bu ülkede yavaş yavaş doğru işler yapmak zorundayız. Hızlı yapılacak işler mi? Onlar kavga etmemek, efendi gibi konuşmak, aklı başında şeyler söylemek, arkasında aklı başında işlerin geleceğini hissettirmektir. Sonra bu ülkeye bir iktisat politikası getirmek zorundayız. Bunu yapacaklar da bizleriz. Kumpas, dış güçler bunları yapıyor diyenlere hadi oradan diyecek bir iktisat anlayışınız olsun.





Ağır ve sert bir kriz yaşayacağız, bunun sonunda büyük bir işsizlik sorunu olacak. Çünkü borçlarla inşaat yaptık. İnşaat sektörü vasıfsız işçi istihdam eder. Bu insanlar işsiz kalacak. Ağır toplumsal sonuçları olacak''





Tr724